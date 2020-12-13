بنك التنمية الاجتماعية : 71 ألف مستفيد من زود الادخاري

المواطن - الرياض

أبرم بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع القطاع المصرفي، لتقديم الخِدْمات المالية الادخارية لمشتركي منتج زود الادخاري.

وتهدف الاتفاقية مع بنكَي الجزيرة والبنك السعودي الفرنسي لتقديم الخِدْمات المالية الادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري وتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له.

ما هو منتج زود من بنك التنمية الاجتماعية ؟

ويعد منتج زود الادخاري باكورة البرامج الادخارية التي قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاقها في عام 2018 تزامنًا مع يوم الادخار العالمي 31 أكتوبر، سعيًا على تحقيق الأهداف المنشودة في رؤية المملكة 2030 برفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها 6% إلى 10%، حيث يأتي البرنامج كأحد مبادرات البنك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى تحقيق الركائز الأساسية للبنك من خلال تشجيع نمو الادخار، وتحسين الثقافة المالية، والادخار الأسري، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تساعد على تعزيز الوعي المالي.

عدد المشتركين في منتج زود

وقد لاقى المنتج إقبالًا من قبل عملاء التمويل الاجتماعي وكذلك الأسر المنتجة، تجاوز عدد مشتركيه 71 ألف مشترك، فاقت مجموع مدخراتهم 200 مليون ريال.

مزايا منتج زود

ويتميز زود بما يلي:

حافز ﻧﻘﺪي شهري يصل إلى 20%

اﻟﺤﺪ الأدنى ﻟﻠﺤﻮاﻓﺰ الشهرية 20 رﻳﺎلًا ﺳﻌﻮديًا واﻟﺤﺪ الأعلى 200 رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي

حافز ﻧﻘﺪي ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ يصل إلى 3000 رﻳﺎل

ﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺪدًا ﻣﺤﺪدًا ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻣﺸﺘﺮﻛًﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإﺳﻼﻣﻴﺔ

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺪﺧﺮات

إﻳﺪاع اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﺸﻬﺮي اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎلي

ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ والإﻳﺪاع دون أي رﺳﻮم

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