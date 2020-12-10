بوريس جونسون متهم بالفشل في الدبلوماسية والقيادة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

اُتهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالفشل بعد أن تبددت آماله في التوصل إلى اتفاق بشأن التفاوض حول تداعيات انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في بروكسل ودخلت المحادثات التجارية إلى طريق مسدود.

وانتهى آخر اجتماع له مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والذي استمر لـ 3 ساعات بالفشل مع وجود فجوات كبيرة جدًا بين الجانبين.

وقالت فون دير لاين إن الجانبين لا يزالان متباعدين وهو تصريح بمثابة حكم دامغ يشير إلى احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة.

وتدين أحزاب المعارضة عدم التوصل إلى اتفاق حيث قال حزب العمال إنه بعد مرور عام على وعد جونسون بالوصول إلى صفقة جاهزة فشل في الوفاء بما وعد به، كما اتهمه الحزب الوطني الاسكتلندي بالفشل في الدبلوماسية والقيادة.

وقال آخرون إن فشل المملكة المتحدة في الوصول إلى اتفاقيات التجارة مع الاتحاد الأوروبي يقع على عاتق بوريس جونسون وحده.

وقالت وزيرة مكتب حكومة الظل، أو المعارضة الوفية في بريطانيا، راشيل ريفز: وعد رئيس الوزراء باتفاق جاهز، نحن نحتاج إلى القيام بذلك حتى نتمكن من التركيز على ما يهم الشعب البريطاني من تأمين الاقتصاد وحماية الخدمات الصحية وإعادة بناء بلدنا، إن عدم وجود صفقة سيكون بمثابة فشل كبير للدبلوماسية والقيادة، لاسيما في ظل التأثير الصحي والاقتصادي بعد تداعيات كوفيد-19، فلا نحتاج إلى إضافة تعطيل التجارة والتعريفات وارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف إلى القائمة.

ويُذكر أنه تم تجديد الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد فشل الاجتماع الأخير، ومن المقرر أن يكون يوم الأحد المقبل آخر موعد نهائي لوضع الخطط.

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