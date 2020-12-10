بول بوجبا في طريقه للرحيل عن مانشستر يونايتد ويوفنتوس يراقب الوضع

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن لاعب الوسط الفرنسي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوجبا، قد يغادر مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وتحدث وكيل بوجبا مينو رايولا بشأن رحيل اللاعب الفرنسي بعد هزيمة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج، وقال إن اللاعب يريد الرحيل.

ويُعتقد أن أولي جونار سولشاير وافق على السماح للاعب خط الوسط بالمضي قدمًا وسيقبل رسومًا مخفضة بشكل كبير للنجم.

بوجبا خارج أولد ترافورد

وفقًا لرايولا، يتطلع بوجبا لمغادرة أولد ترافورد، كما ذكر أن يوفنتوس وجهة محتملة للشخصية المثيرة للجدل، بعد أن لعب بالفعل للنادي الإيطالي بين عامي 2012 و 2016.

وقد يكون يونايتد على استعداد لقبول ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني لبوجبا في فترة الانتقالات لشهر يناير، على الرغم من دفع 89 مليون جنيه إسترليني في عام 2016.

وكان أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد رفض التحدث حول الوضع الحالي لبول بوجبا في فريقه، كما وجه رسالة إلى مينو رايولا وكيل النجم الفرنسي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “عليكم أن تسألوا بوجبا نفسه عما إذا كان سعيدًا في يونايتد أم لا، لن أتحدث بالنيابة عنه”.

وأضاف: “بول يركز على بذل أقصى ما في وسعه من أجل الفريق، ويقوم بعمل كبير في التدريبات، يحتاج فقط للحفاظ على تركيزه في المباريات”.

شارك الخبر