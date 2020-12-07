بومبيو: ما يحصل في فنزويلا تزوير ومهزلة

المواطن - متابعة

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، الانتخابات التشريعية في فنزويلا التي قاطعتها المعارضة وشهدت حتى الظهر نسبة مشاركة محدودة بأنها “مهزلة”.

وكتب بومبيو على تويتر: “ما يحصل في فنزويلا اليوم هو تزوير ومهزلة”.

وأضاف أن “النتائج التي أعلنها نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي”.

ولا تعترف إدارة الرئيس دونالد ترامب بالرئيس الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ 2013.

وركز مادورو في حملته الانتخابية على العقوبات الأمريكية التي تشمل حظرًا نفطيًّا ساريًا منذ إبريل 2019.

ودعي نحو 20.7 مليون فنزويلي الأحد لانتخابات برلمان جديد، لكن المعارضة طلبت منهم “البقاء في منازلهم”.

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