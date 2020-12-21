بيتروس: تراجع النصر تسبب في استخفاف البعض بنا !

المواطن - محمد سمعه

أطلق البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر تصريحات نارية وذلك بعد فوز فريقه اليوم الاثنين على نادي الباطن بنتيجة هدفين مقابل هدف بالجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث بيتروس للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “البعض استخف بالنادي وبلاعبيه بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وفرق أخرى تجرأت علينا، العالمي يمضي في الطرق الصحيح وخطوة بخطوة سنعود أقوى”.

وأضاف بيتروس: ” لا أقصد شخصًا معينًا والكثيرون استخفوا بنا وأنا أتكلم بشكل عام، لكن الفريق يسير على الطريق الصحيح وتخطينا شهرًا صعبًا بسبب إصابات كورونا”.

أحداث مباراة النصر والباطن

وتمكن نجوم العالمي من مصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز في مباراة النصر والباطن التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 2-1 وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغلب على أداء الفريقين في الشوط الأول اللعب بشكل هادئ دون وجود فرص خطيرة تُذكر على مرمى الفريقين.

كما أن لاعبي العالمي لم ينفذوا أي تكتيك واضح من المدرب خلال أحداث الشوط الأول واعتمدت تحركاتهم على مجهود فردي منهم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بينهما. ومع بداية الشوط الثاني، كثف النصر من محاولاته الهجومية بحثًا عن إحراز الهدف الأول حتى تمكن اللاعب خالد الغنام من إحراز الهدف الأول للنصر بالدقيقة الـ59 ولكن تم إلغاؤه بسبب تسلل اللاعب عبدالرزاق حمدالله بعد عودة الحكم سلطان الحربي لتقنية الـVAR. وواصل العالمي محاولاته لإحراز الهدف الأول حتى تمكن خالد الغنام من إحراز الهدف الأول للعالمي مستغلًا تمركزًا دفاعيًا خاطئًا من لاعبي الباطن بالدقيقة الـ87. وأضاف النجم المغربي نور الدين أمرابط الهدف الثاني لـ النصر من ركلة جزاء بالدقيقة الـ91 من ركلة جزاء. وقبل نهاية المباراة بدقيقتين تمكن الباطن من إحراز الهدف الأول له بضربة رأسية من اللاعب فابيو أبرو في الدقيقة الـ94. العالمي يُحقق ثاني انتصاراته في الدوري وبعد نهاية مباراة العالمي والباطن، أصبح رصيد النصر 7 نقاط في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز السابع.

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