بيرلو يكشف سبب خسارة يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني أندريا بيرلو عن حزنه لخسارة فريقه يوفنتوس ضد فيورنتينا بثلاثية نظيفة، مبديًا في الوقت ذاته انتقاده لمستوى التحكيم.

اليوفي يتراجع في ترتيب الدوري الإيطالي

وتراجع يوفنتوس في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما خسر ضد فيورنتينا على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الكالتشيو وخسر بنتيجة 3/0، سجلها دوسان فالهوفيتش ومارتن كاسيريس، بجانب أليكس ساندرو بالخطأ في مرماه.

وتُعد خسارة يوفنتوس بمثابة الصدمة لجماهيره، حيث إنها على ملعبه وتسببت في تراجعه إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة، فيما وصل رصيد فيورنتينا إلى 14 نقطة في المركز الـ14.

بيرلو يُعلق على تراجع يوفنتوس

وقال بيرلو: “لقد بدأنا المباراة بموقف خاطئ، وإذا فعلت ذلك فسينتهي بك الأمر في هذه المواقف السيئة، يمكن أن يحدث ذلك في المباراة الأخيرة قبل أعياد الميلاد، لكي تفكر خلال الإجازة، نحن كنا بطيئين وغير مركزين لذلك خسرنا”.

وعن مدى تأثر يوفنتوس بقرار إعادة مباراة نابولي، قال: “ليس لدينا مشكلة في لعب المباراة، لكني أشعر بخيبة أمل أكبر لتلك الفرق الأخرى التي سافرت ولعبت دون الكثير من اللاعبين لديها الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وأظهروا نزاهة كبيرة من خلال اللعب على أي حال”.

وتابع مدرب يوفنتوس خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “لن أقول ما إذا كان الحُكم صحيحًا من عدمه، لكنه لا يبدو عادلًا للفرق الأخرى التي لعبت في مواقف أكبر صعوبة”.

بيرلو يتحدث عن التحكيم

وبشأن قرارات التحكيم، قال بيرلو: “الصور تبدو واضحة، بطاقة كوادرادو الحمراء واضحة للغاية، وكان هناك حوادث أخرى لصالحنا، لكني لا أشعر بالحاجة إلى التعليق، بعد كل شيء يمكن للجميع مشاهدة اللقطات”.

وأضاف: “لا يمكننا التحدث عن التكتيكات أو الأداء الفني عندما تلعب بـ10 لاعبين بعد مرور 10 دقائق، لقد فعلنا كل ما في وسعنا للبقاء باللعبة، وكنا سنفعل أكثر إذا حصلنا على ركلة الجزاء”.

وواصل بيرلو تصريحاته قائلًا: “كان يوم بونوتشي سيئًا، لكنه قائدنا ولدينا إيمان كبير به، أما دي ليخت فيبدو أنه تعرض لإصابة عضلية وهو أمر طبيعي بعد عدة مباريات متتالية، لكننا سنرى ما حدث غدًا”.

واختتم مدرب يوفنتوس تصريحاته قائلًا: “نشعر أننا فريق قوي، لكن إذا كان ميلان وإنتر متقدمين علينا، فهذا يعني أنهما قدموا أداءً أفضل حتى الآن، دعونا لا ننكر أنهم المرشحون المفضلون الآن”.

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