تاريخ مواجهات ضمك والأهلي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق مباراة ضمك والأهلي في تمام الثالثة والنصف من عصر الغد السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بـ المحالة، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون مباراة الغد هي الثالثة بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق لهما أن التقيا مرتين حيث انتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي على ضمك بخماسية مقابل هدف، أما المباراة الثانية فاز بها ضمك بثنائية مقابل هدف.

يذكر أن جمهور النصر، يترقب مباراة ضمك والأهلي التي تُقام بافتتاح الجولة السابعة.

ترتيب الأهلي وضمك قبل المواجهة بينهما:

وقبل المباراة، يحتل نادي النصر المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 3 نقاط بعد مرور 6 جولات، بينما يتواجد ضمك بالمركز الـ16 والأخير برصيد نقطة واحدة.

سر ترقب جمهور النصر لـ مباراة ضمك والأهلي:

شارك الخبر