تاريخ مواجهات ضمك والأهلي

تنطلق مباراة ضمك والأهلي في تمام الثالثة والنصف من عصر الغد السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بـ المحالة، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وستكون مباراة الغد هي الثالثة بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق لهما أن التقيا مرتين حيث انتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي على ضمك بخماسية مقابل هدف، أما المباراة الثانية فاز بها ضمك بثنائية مقابل هدف.
يذكر أن جمهور النصر، يترقب مباراة ضمك والأهلي التي تُقام بافتتاح الجولة السابعة.
ترتيب الأهلي وضمك قبل المواجهة بينهما:
وقبل المباراة، يحتل نادي النصر المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 3 نقاط بعد مرور 6 جولات، بينما يتواجد ضمك بالمركز الـ16 والأخير برصيد نقطة واحدة.
سر ترقب جمهور النصر لـ مباراة ضمك والأهلي:
وإذا فاز ضمك على الأهلي غدًا فسوف يصعد للمركز الخامس عشر، ويهبط النصر للمركز السادس عشر والأخير، وهو الأمر الذي يُقلق جماهير أصفر العاصمة قبل مباراة الاتفاق يوم الاثنين المقبل في الدوري.
أما في حال فوز الأهلي على ضمك، فسوف تبقى حظوظ النصر في عدم الهبوط للمركز السادس عشر قائمة، حيث سيبتعد عن المركز الخامس عشر وربما يصعد للرابع عشر أو الثالث عشر في حال فاز على نادي الاتفاق.