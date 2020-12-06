تتبيلة دجاج مشوي مثل المطاعم

تبحث السيدات على طريقة عمل تتبيلة دجاج مشوي مثل المطاعم، وهذا يكون في إطار حرص الأم على تقديم أكل المطاعم في المنزل لضمان الجودة والنظافة مع الحصول على الطعم المميز.

نبذة عن الدجاج

يكون الدجاج واحد من مصادر البروتين التي يحصل عليها جسم الإنسان، ويتم تناوله بأكثر من طريقة وتبحث السيدات على طرق متنوعة للحصول على مذاق مختلف، فإن المعروف أن الأطفال لا يقبلون على تناول الدجاج وهذا السبب وراء ما يجعل الأم تبحث عن طريقة تتبيلة دجاج مشوي مثل المطاعم.

اليوم يأخذنا موقع المواطن في رحلة إلى المطاعم الشهيرة لمعرفة طريقة عمل تتبيلة دجاج مشوي مثل المطاعم في المنزل وبإمكانيات الطبيعية، حيث تجد الأم صعوبة في إقبال الكثير من الأطفال على تناول الدجاج واللحوم، ويعتبر الدجاج المشوي بنكهة الفحم مستساغ عن الطرق التقليدية إلى حدًا كبير.

ما هي فوائد الدجاج المشوي

يحتاج الطفل إلى الكثير من عنصر الكالسيوم وهذا لتقوية العظام وحمايتها من مرض الهشاشة في مرحلة التأسيس وهذا يحصل عليه من الدجاج المشوي.

كما أن السيدة في فترة الحمل تحتاج إلى الحصول على عنصر الكالسيوم بشكل دوري والدجاج المشوي يكون الحل المثالي لها.

الدجاج المشوي يمد الشخص الرياضي بالحيوية ويمد جسمه بالطاقة التي تمكنه من استكمال التمارين الرياضية بنشاط.

كما أن يكون الدجاج المشوى خال من الدهون وأيضًا من زيوت القلي والطرق الأخرى وهذا يشير إلى أنه يكون غذاء مناسب لمرضى القلب والأوعية الدموية.

الدجاج المشوي يكون غني بالبروتين وعلى وجه الخصوص جزء الصدر الدجاجة، لذا يكون وجبة مثالية لمرضى الكوليسترول.

يحتوي الدجاج على عنصر الكربوهيدرات الذي يحارب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي على البوتاسيوم وعند تناوله مشوي نحصل على الفائدة ونترك ضرر الدهون.

طريقة عمل محلول نقع الدجاج

في البداية يتم إحضار إناء عميق ونضع فيه ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من ملح الطعام ويتم إضافة عليهم الماء ونقلبهم جيدًا حتى تذوب المكونات في الماء.

نقوم بوضع مقدار السكر والملح بنفس المعيار حتى لا يترك أثر في الدجاج بالطعم المالح أو الطعم الحلو.

قومي بغسل الدجاج جيدًا تحت الماء الجاري وهذه الخطوة تكون قبل وضعها في المحلول، وبهذا يتم الحصول على أفضل النتائج وتوفر الطعم والرائحة مثل المطاعم.

بعد ذلك نترك الفراخ في المحلول ومن الأفضل أن نقوم بنقع الدجاج لمدة ليلة كاملة، حتى يكون نسيج الدجاج طري وهذا يؤثر في المذاق والطعم النهائي.

من الأفضل أن يتم عمل المحلول ونضع الدجاج به قبل أي طريقة من طرق طهي الدجاج، فإن هذا المحلول يعمل على إزالة الزفارة من الطيور بشكل عام.

طريقة عمل الدجاج المشوي

تبحث الأمهات دائمًا على طريقة عمل تتبيلة دجاج مشوي مثل المطاعم وهي كالتالي:

مكونات تتبيلة الدجاج

ربع كوب من زيت زيتون. عصير حبة ليمون متوسطة. ملعقتان كبار من الخل الأبيض أو خل التفاح. ملعقة صغيرة من ملح الطعام أو حسب الرغبة. نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. نصف ملعقة صغيرة من البهار المشكل. ملعقة كبيرة من بهار الدجاج الحار حسب الرغبة. ملعقة كبيرة من الأوريغانو. ملعقة كبيرة من الكاتشب. ملعقتان كبيرة من المستردة. ملعقتان كبيرة من صوص الباربكيو.

طريقة تحضير الدجاج

بعد رفع الدجاج من محلول النقع، نقوم بخلط جميع البهارات مع الزيت والليمون وأيضًا الكاتشب والمستردة وكذلك صوص الباربكيو معًا.

في وعاء عميق يتم اضافة الدجاج المغسول والمنقوع مع خليط تتبيلة دجاج مشوي مثل المطاعم، وهذا يكون بعد عمل فتحات عميقة في لحم الدجاج.

وهذا يكون بعد عمل فتحات عميقة في لحم الدجاج. تترك الدجاجة في هذه التتبيلة لمدة ليلة كاملة أو ستة ساعات على الأقل.

ضعي كأس من الماء على الدجاج وفي تلك الأثناء يتم تسخين الفرن وتترك ساعة وهي مغطاة بأوراق الألومنيوم، وبعدها نزيل الورق حتى يتحمر وجه الدجاجة.

طريقة عمل الدجاج المشوي للشيف نجلاء الشرشابي

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل تتبيلة دجاج مشوي مثل المطاعم في المنزل بمكونات على قد الأيد:

مكونات الدجاج المشوي

دجاجة كاملة وزن كيلو ونصف. ملعقة صغيرة من بهار الزعتر والكاري. ربع كوب من الخل وكوب من الزبادي. ملعقتان كبار من معجون الطماطم الجاهزة. ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود. حبة بصلة كبيرة الحجم مبشورة. عصير حبتين من الليمون متوسطة الحجم. ثلاثة ملاعق من الزيت النباتي. نصف ملعقة من السماق وفلفل حار حسب الرغبة. قطعة من الفحم حسب الرغبة.

طريقة تحضير الدجاج

قبل تنظيف الدجاج يتم فتحها من الظهر حتى تكون مثل الكتاب حتى تسهل عملية التنظيف والتتبيل.

يتم تنظيف الدجاج بالطريقة المعتادة ونقعها في محلول ملحي حتى نجهز التتبيلة.

نحضر إناء عميق ونضع به الزبادي والبهارات وجميع مكونات التتبيلة المتوفرة لديكي.

قومي بعمل بعض القطعات العميقة في الدجاجة حتى تكون نافذة للجهة الأخرى وبذلك نتخلص من الزفارة وتشرب الدجاجة طعم البهارات وهي التتبيلة المضافة إليها.

ثم تحضري الدجاجة بعد نقعها ووضعها في التتبيلة ونعمل لها مساج حتى تتخلل التتبيلة في نسيج لحم الدجاجة، احرصي على وضع التتبيلة بين الجلد واللحم فإن هذا يعطي طعم مثل الجاهز.

نترك الدجاجة في التتبيلة لمدة ليلة حتى تحصلي على المذاق الرائع، وفي حالة عدم توفر الوقت يتم تركها لمدة ستة ساعات على الأقل قبل الشوي سواء كان على الفحم أو في الفرن.

أشعلي الفرن على درجة حرارة عالية حتى يحدث صدمة للدجاجة وتحتفظ بكامل السوائل الموجودة بها وبهذا تحصلي على دجاج مشوي طري.

ضعي الدجاجة على الصينية المناسبة ادخلي الدجاجة في الفرن الساخن لمدة نصف ساعة وبعد ذلك تقومي بتقليل الحرارة بالتدريج حتى تصير متوسطة.

تستغرق الدجاجة مدة نصف ساعة في الفرن على النار المتوسطة وبذلك تكون طول فترة شوي الدجاج في الفرن مدة ساعة كاملة.

في حالة كان وزن الدجاجة أكبر من كيلو ونصف تستغرق الدجاجة وقت أطول من الساعة، ويكون من الأفضل أن تقومي بشوي الدجاجة ذات الحجم الصغير.

في حال احمرت الدجاجة قبل إتمام الطهي قومي بتغطية الدجاج باستعمال اوراق القصدير لمدة ربع ساعة وسوف تحصلي على مستوى النضج الذي ترغبين فيه.

إذا رغبتي في مذاق الفحم أشعلي قطعة من الفحم بعد طهي الدجاجة وضعي الدجاجة في إناء بغطاء محكم وفي منتصف الدجاج توضع قطعة الفحم الساخنة بعد وضع عليها نقطة زيت.

اغلقي الغطاء على الفور حتى تتشرب الدجاجة نكهة الفحم الذي وضعته وبذلك تكون حصلت على دجاج مشوي بنكهة الفحم مثل دجاج المطاعم وبالهنا.

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