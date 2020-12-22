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تجاوبًا مع “المواطن”.. البدء في إزالة مكب النفايات في حفر الباطن

تجاوبًا مع “المواطن”.. البدء في إزالة مكب النفايات في حفر الباطن

2020/12/22
الساعة 3:16 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, جديد الأخبار
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تجاوبًا مع “المواطن”.. البدء في إزالة مكب النفايات في حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

بدأت أمانة حفر الباطن صباح اليوم الثلاثاء بإزالة مكب النفايات الواقع بالقرب من الطريق الدولي ومن منتزه الشمال، وذلك تجاوبًا مع ما نشر عبر صحيفة المواطن تحت عنوان ” شكاوى من تحول أرض فضاء لمكب نفايات في حفر الباطن“.

وجاء ذلك بعد أن أبدى عدد من أهالي حفر الباطن استياءهم من تحول أرض فضاء إلى مكب للنفايات بالقرب من طريق الشمال الدولي ومنتزه الشمال، حيث امتلأت بالنفايات المنزلية والأنقاض ومخلفات البناء، بالإضافة إلى إطارات السيارات التالفة وتكرار الحرائق فيه بشكل مستمر، الأمر الذي قد يتسبب في أضرار صحية وانتشار للأوبئة والأمراض، وكذلك التلوث البيئي والتشوه البصري.

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