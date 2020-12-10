تحت أنظار البلطان .. الشباب يُنهي استعداداته لمواجهة الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، استعداداته وذلك لمواجهة نادي الاتحاد غدًا الجمعة بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات حضور خالد البلطان رئيس الليث، وذلك من أجل دعم اللاعبين.

الشباب يسعى لتقليص الفارق مع الهلال

ويسعى الليث إلى الفوز وذلك من أجل تقليص الفارق مع نادي الهلال المتصدر إلى نقطتين، حيث يحتل الهلال الصدارة برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد الليث في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

وكان الليث خسر يوم الأحد الماضي، من فريق القادسية بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

أزمة لـ الاتحاد قبل مواجهة الليث

وقبل مباراة الاتحاد والشباب، توقع الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن نادي الاتحاد لن يُخصم منه 3 نقاط، وذلك بسبب أزمة مستحقات فيصل الخراع التي تعود لعام 2017.

وغرد الفراج قائلًا اليوم الخميس: ” لا أعتقد أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم ستتخذ أي قرار بخصم نقاط على أي نادٍ حيال قضايا من 2017 وما قبله، فرؤساء الأندية الحاليون استلموا أنديتهم وفق خطة مالية واضحة وجدول ديون محدد، أما أي قضايا قديمة فليس من العدالة تكليفهم بها لأن وزارة الرياضة المعنية بالديون القديمة”.

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