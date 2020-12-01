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تحديث WhatsApp الجديد يتيح تعيين خلفية لكل دردشة 
يمكنك إضافة لمستك الخاصة 

تحديث WhatsApp الجديد يتيح تعيين خلفية لكل دردشة 

2020/12/01
الساعة 4:04 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تحديث WhatsApp الجديد يتيح تعيين خلفية لكل دردشة  تحديث WhatsApp الجديد يتيح تعيين خلفية لكل دردشة 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يوفر التحديث الجديد لتطبيق WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك إمكانية تعيين وتخصيص خلفية لكل دردشة بالإضافة إلى تحسين البحث عن الملصقات.

وبحسب موقع The Verge التقني فإن المستخدم يمكنه إضافة لمسته الخاصة على كل دردشة باستخدام خلفية مخصصة لأهم المحادثات والأشخاص المفضلين.

كما يمكن أيضًا تعيين خلفيات منفصلة لكل وضع سواء التقليدي أو الوضع الداكن، تقول الشركة عن ذلك: شاهد خلفية الدردشة تنتقل تلقائيًا بينما يتحول إعداد جهاز هاتفك من التقليدي إلى الوضع الداكن.

ويعمل واتساب أيضًا على إتاحة إمكانية تعتيم جميع الخلفيات أو تفتيحها حسب رغبتك.

تحديث WhatsApp الجديد يتيح تعيين خلفية لكل دردشة 
تحديث WhatsApp الجديد يتيح تعيين خلفية لكل دردشة

ولقت الموقع التقني إلى أن التطبيق يعمل على تحسين البحث عن الملصقات مما يسمح للمستخدمين بالبحث على ملصقاتهم بنص أو رمز تعبيري أو تصفح فئات الملصقات الشائعة.

موعد طرح تحديث WhatsApp  

وقال فيسبوك إن التحديث سيتم طرحه هذا الأسبوع، وقد رأى بعض مستخدمي نظام الـ iOS بعضها في التطبيق بالفعل.

تحديث WhatsApp الجديد يتيح تعيين خلفية لكل دردشة 
تحديث WhatsApp الجديد يتيح تعيين خلفية لكل دردشة

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