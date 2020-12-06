تحميل سناب شات الجديد

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحميل سناب شات الجديد حيث أنه يعتبر من التطبيقات الجيدة والمميزة التي تتيح للمستخدم الكثير من المزايا والخدمات الرائعة المتعلقة بمشاركة الصور والفيديوهات المتنوعة.

تحميل سناب شات الجديد

تطبيق سناب شات من التطبيقات الشهيرة التي يمكنك تحميلها بسهولة على معظم الهواتف التب تعمل بنظام أندرويد أو بنظام آي أو إس إضافة إلى ذلك فإن تطبيق سناب شات من التطبيقات المتوفرة على المتاجر الإلكترونية الخاصة بالتطبيقات مثل متجر جوجل بلاي وغيرها.

وفي هذا المقال على موقع المواطن سنوضح لكم الطريقة الصحيحة ل تحميل سناب شات الجديد إضافة إلى الكثير من المعلومات الهامة عن التي يجب أن تعرفها عن تطبيق سناب شات وذلك في السطور التاليية.

نبذة مختصرة عن سناب شات

سناب شات أحد التطبيقات التي تمكنك من مشاركة الصور والفيديوهات واللحظات الجميلة مع الأشخاص الآخرين عبر التطبيق بالإضافة غلى التعديل عليها من خلال الفلاتر الرائعة التي تتواجد في التطبيق كما أنه يتيح لك إجراء المحادثات الكتابية أو مكالمات الصوت والفيديو مع الأصجقاء على سناب شات بكل سهولة.

ولذلك فإنه يعتبر أحد التطبيقات التي يتم تحميلها بكثرة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم فقد وصلت تحميلات هذا التطبيق على متجر بلاي إلى ما يصل لمليار تحميل حيث أنه يعتبر من التطبيقات اللرائعة التي تتمتع بخصوصية عالية عند استخدامها.

كيفية تحميل سناب شات أحدث نسخة

يمكنك القيام بتحميل تطبيق سناب شات لهواتف الأندرويد من هنـــــا مباشرة.

مباشرة. كما يمكنك تحميل تطبيق سناب شات لأجهزة الآيفون من خلال هذا الرابـــــــط.

طريقة تنزيل سناب شات 2020

في بعض الأحيان تذهب إلى متجر جوجل بلاي لتقوم بتحميل سناب شات ولكن قد تجد رسالة بأن هذا التطبيق لا يتوفر في البلد التي تتواجد بها وإن كان هاتفك من نوع أجهزة الهواوي

وواجهتك مشكلة في تحميل سناب شات من خلال متجر جوجل بلاي لهاتفك الهواوي أو ظهرت لديك رسالة أن هذا التطبيق غير متوفر في بلدك بإمكانك أن تقوم بتحميل التطبيق عبر الاستعانة بمتجر آب جاليري.

كيفية إنشاء حساب سناب شات بطريقة بسيطة

يمكنك القيام بإنشاء حساب سناب شات حديث عبر اتباع بعض الخطوات الهامة وهي كالتالي:

قم بالتوجه إلى صفحة تسجيل الحساب على سناب شات.

ثم قم بإدخال الاسم الشخصي الخاص بالمستخدم ثم قم بإدخال اسم مستخدم لحسابك.

الاسم الشخصي للمستخدم سوف يظهر للأشخاص على سناب شات.

ثم قم بتعيين كلمة سر للحساب واحرص على اختيار كلمة بسيطة بالنسبة لك ولكن صعب تخمينها من المحيطين بك.

ثم ادخل بريدك الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الجددي عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الذي أدخلتهما عند إنشاء الحساب.

طريقة أخذ سناب على سناب شات

يمكنك استعمالل التطبيق بكل سهولة وأخذ سناب فبعد أن تقوم بفتح التطبيق قم بفتح الكاميرا الأمامية التي تتواجد في الجوال ثم اضغط على شكل الدائرة الذي يتواجد أمامك في أسفل الشاشة والتقط صورة أو التقط فيديو كما تحب عبر الضغط بشكل مستمر على الدائرة.

الخدمات التي يقدمها سناب شات للمستخدمين

يتيح سناب شات للمستخدمين العديد من الخدمات الهامة والأمور التي يمكن الاستمتاع بها عبر التطبيق ومن أهمها:

إضافة تأثيرات وفلاتر على الصور التي تشاركها على التطبيق.

يمكنك القيام بمحادثة عبر الرسائل النصية بسناب شات مع الأصدقاء والأقارب وبكل سهولة.

يمكنك إضافة الأصدقاء في سناب شات بطريقة بسيطة.

يمكنك التعرف على أفضل الناشرين وأفضل الصحف من حول العالم.

من خلال سناب شات ستكون قادر على التحكم في صفحتك الشخصية بشكل كامل او تغيير الإعدادات بكل بساطة.

يتيح لك سناب شات التحدث للأشخاص من جميع أنحاء العالم والبحث عن أشخاص محددين عبر الموقع الجغرافي لهم.

يتيح لك سناب شات مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والصور عبر قصتي ورؤية الأشخاص لها لمدة 24 ساعة فقط ثم تحذف بدون أي تدخل من المستخدم.

مميزات تطبيق سناب شات

هناك العديد من المميزات الهامة التي ينفرد بها سناب شات عن غيره من التطبيقات الأخرى المشابهة ومنها:

سناب شات من التطبيقات التي تتميز بسهولة الاستخدام.

يمكنك من الاتصال الدائم مع الأصدقاء عبر قدرتك على إرسال الصور أو الفيديوهات القصيرة خلال اليوم دون قيود.

يمكنك التعرف على يوميات الآخرين من خلال قصتي وهي مجموعة من الصور والفيديوهات التي يمكنك مشاركتها خلال 24 ساعة فقط من نشرها ثم تحذف تلقائيًا.

يمكنك التعرف على الأشخاص الذين قاموا بمشاهدة الصورة التي شاركتها حتى إن لم يتفاعلوا معها بأي طريقة من طرق التفاعل.

سلبيات تطبيق سناب شات

على الرغم من مميزات تطبيق سناب شات إلا أن هناك بعض العيوب التي تتواجد في تطبيق سناب شات والتي يجب أن تتعرف عليها قبل أن تقوم بتحميله وهي كالتالي:

من الممكن أخذ لقطة شاشة ن الصور التي يتم إرسالها عبر سناب شات ومشاركتها مع الآخرين دون علم صاحبها بذلك.

مشاهدة بعض القنوات الجنسية السيئة التي تتواجد على سناب شات وتأخذ تصنيف عالي من خلال الديسكفر بالرغم من أن شروط استخدام خدمة اسناب شات لا تسمح بهذه الأمور.

توجد الكثير من الصور والفيديوهات في سناب شات التي تعتبر غير مناسبة للعديد من الأشخاص وخاصة من هم دون الثامنة عشر من العمر.

يمكن أن يثير تطبيق سناب شات الخوف لدى الكثير من الآباء حيث أنه لا يوفر أي معلومات عما يشاركه أبنائهم من صور وفيديوهات أو رسائل وغيرها.

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