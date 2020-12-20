تدريبات فنية وتكتيكية تُجهز الهلال للقادسية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته ضد القادسية.

الهلال يواصل استعداداته:

وبدأ المران الجماعي بتدريبات فنية متنوعة، وعمد الجهاز الفني بقيادة لوشيسكو إلى تطبيق عدد من التدريبات التكتيكية، وشارك النجم هتان باهبري في الجزء الأول من التدريبات.

وعمد لوشيسكو إلى تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في مباراة الهلال ضد القادسية عبر مناورة على كامل الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لمواجهة نظيره القادسية على ملعب الأمير سعود بن جلوي، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، حيث فشل في زيادة الفارق مع منافسيه، بعد خسارته ضد الوحدة في الجولة الماضية.

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