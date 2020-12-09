تراجع عبد الرزاق حمد الله يُزيد معاناة النصر

المواطن - مروة نبيل

يُعد المغربي عبد الرزاق حمد الله واحدًا من أبرز اللاعبين المؤثرين في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأساسية خلال الموسمين الماضيين، قبل أن يتراجع مستواه الموسم الرياضي الحالي.

عبد الرزاق حمد الله يتألق مع النصر:

وخطف عبد الرزاق حمد الله الأنظار منذ الانضمام إلى صفوف النصر عام 2018، حيث ظهر بمستوى مميز معه في جميع البطولات، وساهم في تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس السوبر السعودي.

وعلى الصعيد الشخصي، حقق المهاجم المغربي صاحب الـ30 عامًا، العديد من الأرقام القياسية وتوج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسمي 2018/ 2019 بـ34 هدفًا، و2019/ 2020 برصيد 29 هدفًا.

ولم ينجح أي لاعب نصراوي في حصد لقب هداف الدوري موسمين متتاليين، منذ تحقيق الأسطورة ماجد عبدالله هذا الإنجاز، بعدما توج باللقب 3 مواسم متتالية من عام 1979 وحتى 1981، قبل أن يُعيد عبد الرزاق حمد الله أمجاده مرة أخرى.

كورونا يُعطل انطلاقته هذا الموسم:

ومنحت إدارة نادي النصر إجازة خاصة للمهاجم المغربي قبل بداية الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد توديع الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي.

وترددت أنباء عن رحيله من الفريق بسبب المستحقات المالية، قبل أن تحتوي الإدارة هذه الأزمة، وبعد عودة عبد الرزاق حمد الله إلى الرياض أصيب بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي عطل انطلاقته مع النصر، حيث غاب عن الجولات الأولى.

أداء حمد الله يُخيب آمال الجماهير:

وأعربت الجماهير النصراوية عن تفاؤلها بتحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بعد تعافي حمد الله من الوباء العالمي، إلا أن عودته جاءت مخيبة للآمال، حيث ظهر بمستوى باهت، وأهدر ركلة جزاء ضد أبها في المباراة التي خسرها العالمي بنتيجة 2/ 1.

وعاد المهاجم المغربي ليُهدر ركلة جزاء ضد الاتفاق في الجولة الماضية، قبل أن يُسدد أخرى بنجاح في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2، ليرفع النصر رصيده إلى 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

أزمات متكررة:

ولم يقتصر الأمر على تراجع مستوى عبد الرزاق حمد الله في المباريات فقط، بل أنه تسبب في العديد من الأزمات، حيث منح البرازيلي مايكون شارة القيادة بشكل مفاجئ في مباراة أبها، بعد الظهور بها في الشوط الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما رفض المهاجم المغربي إجراء المقابلة الإعلامية “فلاش إنتر فيو”، بعد مباراة فريقه النصر ضد الاتفاق، ويتوقع أن توقع لجنة الانضباط والأخلاق عقوبة عليه لمخالفته اللائحة، حيث لا يحق للاعب الامتناع عن الحضور إلى المنطقة الإعلامية لإجراء المقابلة.

شارك الخبر