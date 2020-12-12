ترامب يتلقى الضربة القاضية : المحكمة العليا خذلتنا

المواطن - متابعة

في اعتراف ضمني بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا بعدم الحكمة والشجاعة مشيرًا إلى أنها خذلته وخذلت حزبه وناخبيه.

جاء ذلك بعدما رفضت المحكمة العليا الدعوى المقدمة في ولاية تكساس، والتي طالبت بإلغاء فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى 3 قضاة عينهم ترمب في المحكمة العليا.

كما رفضت المحكمة العليا أيضاً دعوى الجهوريين لإلغاء 2.5 مليون صوت تم إرسالها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، كما رفضت محاكم أخرى في مختلف الولايات العديد من الدعاوى الأخرى المطالبة بإعادة النظر في نتائج التصويت.

يشار إلى أن المدعين العامين الجمهوريين في 17 ولاية كانوا أيدوا الرئيس دونالد ترمب في حملته القانونية لعكس النتائج، وذلك على الرغم من رفض عشرات القضاة والمحاكم الطعون في الانتخابات الرئاسية.

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