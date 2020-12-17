ترامب يصاب بنوبة غضب ويرفض مغادرة البيت الأبيض

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر لها أن الرئيس دونالد ترامب لم يتحمل نتيجة المجمع الانتخابي، وأُصيب بنوبة غضب شديدة وأبلغ مستشاريه مجددًا أنه سيرفض مغادرة البيت الأبيض في يوم التنصيب.

ومرت ستة أسابيع منذ أن أعلنت الولايات الأمريكية نتائجها التي أكدت خسارة ترامب، ثم أكد المجمع الانتخابي النتائج رسميًا هذا الأسبوع، وخلال ذلك الوقت رفع ترامب عدداً كبيراً من الدعاوى القضائية لإلغاء نتيجة الانتخابات وواصل تصريحاته على تويتر قائلًا إن الانتخابات مزورة في محاولة للبقاء في المنصب.

وبحسب ما ورد، فإن ترامب أوشك على قبول خسارته الشهر الماضي، لكنه تراجع بتحريض من مستشاريه مثل رودي جولياني وجينا إليس.

وتابع تقرير CNN نقلاً عن مصادر داخل البيت الأبيض أنه في النهاية المطاف سيغادر ترامب بعد إعلان تنصيب جو بايدن في 20 يناير، لكن الأمر لم يكن سهلًا عليه لتقبل النتيجة، ففور إعلان النتائج أصابته نوبة غضب حادة وأطلق لفظًا نابيًا وأخبر العديد من المستشارين أنه سيرفض مغادرة البيت الأبيض.

ويُقال إن ترامب الآن يقضي أيامه في التفكير في خسارة الانتخابات والتخطيط لطرق الطعن فيها والانتقام من الجمهوريين الذين يعتقد أنهم انقلبوا عليه، وكذلك مضيفي فوكس نيوز وأعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الوزراء.

وقال أحد مستشاري ترامب عن الرئيس: لقد تلقّى الكثير من المعلومات الخاطئة لدرجة أنه بات يعتقد بالفعل أن الانتخابات سُرقت منه.

وقال أحد الأشخاص المطلعين أيضًا: لقد أصبح الأمر جنونًا في البيت الأبيض، هناك الكثير من الحركة وعدم الاستقرار.

وبعد ساعات من إعلان الهيئة الانتخابية فوز بايدن بالانتخابات، أعلن ترامب أن المدعي العام ويليام بار سيترك منصبه، وجاءت استقالته بعد أن تبين أن بار عمل على منع فتح تحقيق فيدرالي في الشؤون المالية لهنتر بايدن قبل الانتخابات.

وكان قد اعترف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، يوم الثلاثاء، لأول مرة، أن بايدن هو الرئيس وذلك في إشارة إلى تنازل الجمهوريين.

شارك الخبر