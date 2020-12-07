ترامب يعلن إصابة محاميه الشخصي بـ كورونا

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن محاميه الشخصي رودي جولياني أصيب بفيروس كورونا.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: “رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك والشخص الذي ظل يعمل دون تعب لفضح الانتخابات الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بفيروس الصين. أتمنى له الشفاء العاجل، سوف نستمر”. مكررًا العبارة التي سبق أن أثارت غضب بكين.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 206,992 إصابة جديدة و2,310 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14,462,527 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 280,135 حالة وفاة.

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