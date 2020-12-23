ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان الصعب أمام هيلاس فيرونا

المواطن - محمد سمعه

صعد فريق إنتر ميلان إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي وذلك بعد أن حقق اليوم الأربعاء فوزًا صعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر المسابقة.

واحتل الإنتر المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بعد الفوز على فريق هيلاس فيرونا، بينما تجمد رصيد الأخير عند 20 نقطة في المركز التاسع.

ويخوض نادي ميلان مباراة قوية حاليًّا ضد نادي لاتسيو، حيث يحتل حاليًّا المركز الثاني برصيد 31 نقطة، والفوز على لاتسيو يضمن له العودة لصدارة الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يتراجع في ترتيب الدوري الإيطالي:

أما نادي نابولي فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، أما فريق يوفنتوس فيتواجد بالمركز الرابع برصيد 24 نقطة، وذلك بعد أن خسر من نادي فيورنتينا بثلاثية دون رد في لقاء أُقيم أمس الثلاثاء بمدينة تورينو الإيطالية.

أحداث مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا:

ودخل إنتر ميلان، مباراة هيلاس فيرونا بطريقة لعب مختلفة من 3/5/2 ليخوض مباراة هيلاس فيرونا بطريقة 343 وذلك عن طريق وجود الكرواتي إيفان بيرسيتش بجانب الثنائي الهجومي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو.

واستمرت المباراة هادئة بين الفريقين، حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة ضغط فريق إنتر ميلان ليُسجل الهدف الأول عبر لاوتارو مارتينيز بالدقيقة الحادية والخمسين بعد تمريرة متقنة من اللاعب أشرف حكيمي.

ونجح هيلاس فيرونا في إدراك هدف التعادل عبر خطأ قاتل من الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش ومدافع الإنتر، السلوفاكي سكرينيار ليتمكن إليتش من إحراز الهدف الأول لفريق فيرونا.

وتمكن سكرينيار بالدقيقة الـ68 من تصحيح خطأه الفاد، مُحرزًا هدف الفوز للإنتر بالدقيقة الـ69.

وسجل إنتر ميلان هدفًا ثالثًا عبر اللاعب لوكاكو ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة؛ وذلك بسبب وجود خطأ من لاعب الإنتر، البلجيكي على أحد لاعبي هيلاس فيرونا.

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