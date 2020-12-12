ترتيب الدوري السعودي بعد قمة الاتحاد والشباب

المواطن - محمد سمعه

قلص نادي الشباب فارق النقاط مع نادي الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي، إلى 4 نقاط وذلك بعد التعادل مع نادي الاتحاد اليوم الجمعة بالجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح رصيد الشباب 15 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن نادي الهلال المتصدر، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

الأهلي يتراجع للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي:

أما الفيصلي فبعد فوزه على الرائد، أصبح رصيده 13 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، ونادي القادسية بالمركز السادس.

ويحتل نادي التعاون قبل مباراته مع أبها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، أما الفتح ففي المركز الثامن وأبها تاسعًا والرائد بالمركز العاشر بعد خسارته من الفيصلي، بينما يتواجد الباطن بالمركز الحادي عشر، ونادي الاتفاق في المركز الثاني عشر والعين بالمركز الثالث عشر.

النصر في المركز قبل الأخير قبل مواجهة الأهلي:

ويتواجد الوحدة بالمركز الرابع عشر، بينما النصر في المركز الـ15 ويحتل ضمك المركز الـ16 والأخير.

وانتهت مباراة الشباب والاتحاد بالجولة الـ8 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

وأنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراة الشباب متقدمًا بهدف دون رد.

وتمكن اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم العميد من إحراز الهدف الأول لفريقه بالدقيقة السابعة عشرة، وذلك بعد تمريرة جيدة من اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز.

وظل الشباب يحاول بعد ذلك إحراز هدف التعادل عن طريق هجمات اللاعب فابيو مارتينيز، ولكن دون جدوى في ظل يقظة دفاعية جيدة من أحمد حجازي وعمر هوساوي والحارس مارسيلو غروهي. ومع بداية الشوط الثاني نجح نادي الشباب في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب إيغور بالدقيقة الـ56 بضربة رأسية متقنة. ودخل لاعبو فريقي الاتحاد والشباب في مناوشات، وذلك بعد أن أحرز اللاعب إيغور هدف التعادل لليث في شباك العميد. وكان اللاعب سعود عبدالحميد، مدافع الاتحاد، جاء ليأخذ الكرة من الشباك بعد هدف التعادل للشباب، لكن اللاعب فابيو مارتينيز اعترض طريقه، مما جعل اللاعب سعود عبدالحميد يدخل في شجار معه ويدفعه على الأرض. وتسبب هذا الخلاف في مناوشات بين أحمد حجازي لاعب الاتحاد ومحمد سالم لاعب الشباب، قبل أن يأتي الحكم محمد الهويش لتهدئة الأجواء بين اللاعبين وتوجيه تحذير إلى كل من فابيو مارتينيز وسعود عبدالحميد. ولم تتغير نتيجة مباراة الشباب والاتحاد، حيث ساد التعادل الإيجابي بين الفريقين ليُصبح رصيد الشباب 15 نقطة بالمركز الثاني، أما رصيد نادي الاتحاد فأصبح 13 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي.

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