ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة السادسة

المواطن - محمد سمعه

اختُتمت اليوم الخميس مباريات الجولة السادسة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الهلال بثلاثية نظيفة على نادي الفتح، بالإضافة إلى خسارة النصر للمرة الخامسة في الدوري وذلك بعد التعثر ضد نادي أبها بنتيجة هدفين لهدف.

نتائج مباريات الجولة السادسة بـ دوري محمد بن سلمان

وكانت مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين بدأت يوم الجمعة الماضية، بفوز الشباب على ضمك، وفوز الاتحاد على القادسية، بينما لعب يوم السبت الماضي فريقا العين والرائد، ونجح العين في الفوز بهدف دون رد.

وتواصلت مباريات الجولة السادسة يوم الأحد الماضي، حيث تعادل فريق التعاون مع الاتفاق وفاز الوحدة على الباطن، وفاز الأهلي على الفيصلي، بينما انتهت مباريات الجولة السادسة، بفوز الهلال على الفتح وخسارة النصر من نادي أبها.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة الـ6

ويحتل الهلال حاليًا صدارة دوري المحترفين برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد الشباب بالمركز الثاني برصيد 14 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الفتح بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط، أما الرائد ففي المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

وفي وقت سابق، كشف المهاجم السوري عمر خربين مهاجم الهلال، سبب بكائه وذلك بعد الهدف الذي أحرزه اليوم الخميس في مباراة الفتح بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث خربين للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “من المهم انتصار الهلال، ونحن لا نتأثر بالنتائج سواء كانت إيجابية أو سلبية، وبيئة الفريق تساعدك دائمًا على تحقيق الانتصارات”.

وأضاف خربين: ” بكيت في المباراة لأني كنت سعيدًا بالهدف، هي مجرد دموع الفرح واللاعب بافيتيمبي غوميز لاعب كبير ويعرف دائمًا كيف يساعد اللاعبين ويساندهم، وسواء كنت إيجابيًا أو سلبيًا فلاعبو الهلال دائمًا يقفون بجانبي”.

شارك الخبر