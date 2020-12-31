ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد قمة الهلال والشباب

المواطن - محمد سمعه

حافظ نادي الهلال على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي ” دوري محمد بن سلمان للمحترفين” وذلك بعد التعادل مع نادي الشباب مساء اليوم الخميس بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة.

وأُقيمت ثلاث مباريات اليوم الخميس مع افتتاح الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين، حيث فاز الاتحاد على نادي الباطن بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما فاز النصر بصعوبة على فريق الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين، أما الهلال فسقط في فخ التعادل ضد نادي الشباب.

الهلال في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل نادي الشباب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، والاتحاد بعد فوزه على الباطن يتواجد بالمركز الرابع برصيد 18 نقطة.

أما الاتفاق فيحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

وتنطلق غدًا الجمعة 3 مباريات في الجولة الحادية عشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه ضمك فريق الفتح، بينما يواجه العين نادي أبها، ويلعب الاتفاق مع فريق الوحدة.

النصر يبتعد عن القاع في جدول ترتيب الدوري السعودي

يذكر أن نادي النصر نجح في الابتعاد عن مراكز القاع في ترتيب الدوري السعودي، حيث يتواجد حاليًا في المركز الثاني عشر برصيد أحد عشر نقطة.

ويحتل نادي أبها المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، بينما يحتل نادي العين المركز الخامس عشر، أما نادي ضمك فيحتل المركز السادس عشر والأخير في جدول الترتيب.

شارك الخبر