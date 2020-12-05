تركيا تعتقل 66 امرأة بأسلوب مهين!

المواطن - متابعة

قالت صحيفة زمان التركية: إن قوات الأمن اعتقلت 66 امرأة بـ أسلوب مهين أمس الجمعة، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اعتقال سيدات متهمات بالانتماء لتنظيم غولن وتكبيلهن، في إجراء قالت الصحيفة: إنه لا يطبق حتى على الإرهابيين من تنظيم داعش.

ونقلت الصحيفة عن المدافع عن حقوق الإنسان ونائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو، قوله: ماذا يعني تكبيلهن من الخلف؟ معناه: أنك أعلنت أنهن مذنبات ومجرمات مسبقًا ويمكنك أن توجه لهن أي إساءة! ليس لك الحق في اضطهاد أي شخص حتى لو كان مذنبًا!

وتنكل حكومة الرئيس أردوغان بالمنتمين إلى التنظيم بزعم وقوفه وراء محاولة انقلاب 2016 العسكري، لكن التنظيم ينفي ويطالب بتقديم أدلة واقعية وإجراء تحقيق دولي.

شارك الخبر