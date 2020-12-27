تركي آل الشيخ: أتشرف بقبول الرئاسة الشرفية للهلال السوداني

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، عن موافقته على قبول الرئاسة الشرفية لنادي الهلال السوداني.

تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًّا لنادي الهلال السوداني:

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الخطاب الذي تلقاه من مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، والذي أعرب من خلاله عن الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للترفيه، ومنحه الرئاسة الفخرية.

وعلق قائلًا: “تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق.. وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي، وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن أبذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق أماني محبيه وشكرًا لكم”.

آل الشيخ وتجارب رياضية:

وكان آل الشيخ قد تولى الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري خلال الفترة السابقة، قبل أن يستقيل من المنصب بشكل رسمي؛ بسبب خلافات عديدة مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وامتلك نادي بيراميدز قبل أن يُقرر الانسحاب الرياضي من مصر، واستحوذ بعد ذلك على نادي ألميريا الإسباني الذي يُنافس في دوري الدرجة الثانية، وكان قريبًا من التأهل إلى الليغا قبل أن يخسر في الملحق.

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