تركي آل الشيخ عن ليلة الشاعر واحد : تم

المواطن - الرياض

وعد المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ بتخصيص ليلة في موسم الترفيه المقبل لأعمال الشاعر واحد.

وطالب عدد من المواطنين بتخصيص ليلة من ليالي الترفيه للشاعر واحد الذي وجه الطلب إلى آل الشيخ والذي بدوره استجاب على الفور.

وقال آل الشيخ :” أنت تامر أمر ونتشرف.. هذا يوم المنى.. تم.. ونوعدك تكون شيئًا غير بإشرافك طبعًا”.

بدوره قال الشاعر واحد: ” تم في الانتظار ” ليرد عليه آل الشيخ بالقول: “بس نرتب جدول السنة، ونحدد يومًا يناسب إن شاء الله”.

مبادرة تركي آل الشيخ

وكان المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، وجه في وقت سابق الدعوة للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة لتقديم ما لديهم من مبادرات تدخل ضمن نطاق نشاط الهيئة.

وقال تركي آل الشيخ في مقطع فيديو مخاطبًا كل سعودي وسعودية ومقيم أن يتقدم بمبادرة على هيئة مقطع فيديو مدته 3 دقائق مشيرًا إلى أن الهيئة سوف تتبنى أفضل 20 مبادرة منها ولفت آل الشيخ إلى أن الأولوية في هذا المجال للسعوديين والسعوديات.

بدورها أعلنت هيئة الترفيه أنها سوف تستقبل الأفكار المشاركة في المبادرة عبر البريد الإلكتروني “[email protected]”

روزنامة الترفيه 2021

وكانت عودة آل الشيخ إلى المملكة قبل أسابيع قليلة قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاجية دامت عدة أشهر وتأجلت فيها عودته للرياض أكثر من مرة رفعت حالة الزخم المرتبطة بروزنامة الترفيه 2021 التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن لكن من المتوقع أن تشهد العديد من الفعاليات الجديدة بعد النجاح الذي تحقق في الموسم الأول.

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