تركي الغامدي صادمًا الأهلاويين: عمر السومة قد يكون شبابيًّا

المواطن - محمد سمعه

صدم الإعلامي والناقد الرياضي تركي الغامدي، جماهير الأهلي وذلك بعد أن تحدث عن الوجهة المحتملة للاعب السوري عمر السومة نجم الراقي، في حال قرر مغادرة فريقه.

تركي الغامدي: لا نستبعد مشاهدة عمر السومة في فريق الشباب .

سوالف رياضية … pic.twitter.com/1RLQJjRJm9 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 4, 2020

الشباب قد يُفكر في ضم عمر السومة:

وتحدث تركي الغامدي لـ برنامج “سوالف رياضية” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: “الشباب حاليًّا نادي جاذب للاعبين، ولا استبعد رؤية السومة شبابيًّا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الليث سيركز على التعاقد مع اللاعبين الذين يدخلون الفترة الحرة، ولن يدفع أموالًا طائلة على لاعب متبقي في عقده موسم أو موسمين مع فريقه”.

وأضاف تركي الغامدي: “الشباب قادر على ضم المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر، في حال غادر العالمي، الاستقرار الذي ينعم به الشباب حاليًّا يرجح كفته لحسم الصفقات القوية”.

السومة أفضل لاعب في نوفمبر بـ دوري المحترفين:

وفي وقت سابق، تُوج كل من الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، والسوري عمر السومة لاعب الأهلي، وأمين بخاري حارس مرمى نادي العين، بلقب الأفضل عن شهر نوفمبر الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي للمحترفين عبر “تويتر” أن عمر السومة تُوج بجائزة أفضل لاعب ولوشيسكو فاز بجائزة أفضل مدرب، بينما فاز الحارس أمين بخاري بلقب أفضل حارس وجميعهم عن شهر نوفمبر.

شارك الخبر