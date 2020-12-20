تريساكو: أداء الحكم السعودي متميز ونسعى لتلافي الأخطاء

المواطن - مروة نبيل

شدد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو، على أن أداء الحكام في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين كان أفضل من التوقعات، رغم بعض الأخطاء التي شهدتها بعض المباريات.

تريساكو يشيد بالحكم السعودي:

وأكد تريساكو قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أن الخطأ في قرارات الحكم طبيعي؛ كونهم بشرًا، فمهما بلغ اجتهادهم وعملهم الجاد خلال المباريات، لافتًا إلى أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة.

ولفت إلى أن أداء الحكام في الدوري السعودي للمحترفين كان أفضل في المتوسط من أداء نظرائهم في الدوريات الأخرى، مستشهدًا بما رصدته لجنة الحكام الإسبانية من أخطاء خلال 12 جولة هذا الموسم، حيث أقرت بارتكاب 199 خطأ في ركلات الجزاء والتسلل والبطاقات، رغم وجود تقنية الـVAR.

وتابع رئيس لجنة الحكام: “التقنية أضيفت للإسهام في تقليل الأخطاء، لكن لن تكون كافية أبدًا، فجميع الدوريات القوية توجد بها التقنية، ومع ذلك هناك أخطاء وهذا ليس عذرًا كون هذه التقنية جديدة”.

وأشار تريساكو إلى أنهم يعملون بشكل كبير لتلافي ذلك وتطوير مستوى الحكام أكثر، ونحن نطمح كباقي المتابعين لتلافي ذلك وسنواجه أخطاءنا بوضوح وشفافية لأن هدفنا هو النجاح.

وطالب بضرورة الأخذ في الاعتبار أن معظم الحكام المحليين لم يخوضوا مباراة واحدة في دوري المحترفين لمدة عامين أو ثلاثة، الأمر الذي دفع اللجنة لتنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية من أجل تطوير أداء الحكم المحلي، حيث خضع الحكم المحلي لدورات تدريبية خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من نظرائه في العديد من دول العالم.

رسالة إلى الإعلام والجماهير والأندية:

ووجه تريساكو رسالة إلى الإعلام والجماهير والأندية، وأكد أن أخطاء الحكام ليست متعمدة، فهي تشبه تلك الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها اللاعب عند إهدار فرصة سهلة للتسجيل أو التسبب في هدف على فريقه، حيث إن اللاعب في هذه الحالات لا يكون متعمدًا الضرر بفريقه، لكن الخطأ جزء من كرة القدم، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي قرار سيتخذه الحكم لن يرضي الجميع، ومن هنا تأتي الآراء الجدلية حول قرارات الحكام.

وأوضح أن أخطاء الحكام تعتبر ظاهرة عالمية في كل الدوريات العالمية، ويمكن للجميع النظر إلى البطولات الأوروبية ويرى أن الأخطاء هي حقيقة واقعية عالمية، بغض النظر عن مستوى المنافسة، ويجب أن نتعايش مع هذه الأخطاء كسائر الدوريات الأوروبية.

وواصل رئيس لجنة الحكام تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي قائلًا: “إن دورنا بعد المباريات هو تحليل اللقطات، والمساهمة في تطوير الحكام، والتعامل مع هذه اللقطات؛ لضمان عدم تكرارها مستقبلًا”.

الأخطاء التحكيمية:

وذكّر تريساكو بأحد بنود قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB والذي يقر بحقيقة أن الحكام قد يرتكبون أخطاء والأهم من ذلك كيفية التعامل معها، حيث أشار البند إلى أن العديد من المواقف “تقديرية” والحكام بشر (وبالتالي يرتكبون أخطاء)، لذا فإن بعض القرارات ستسبب حتمًا الجدل والنقاش، ولكن سواء كانت القرارات صحيحة أم خاطئة، فإن “روح” اللعبة تتطلب احترام قرارات الحكام.

واختتم تريساكو قائلًا: “مسؤوليتنا كمشجعين ووسائل إعلام وأندية هي أن نتذكر أن حكامنا لا يختلفون عن اللاعبين، فالحكام يعملون بجد ويحبون اللعبة، ويمضون ساعات طوال في التدريب والاستعداد، ثم يخرجون ليبذلوا قصارى جهدهم على أرض الملعب، لذا فالحكام يمثلون عنصرًا حاسمًا في استمتاعنا باللعبة الجميلة، لكنهم في النهاية بشر”.

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