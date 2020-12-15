تسجيل 142 حالة كورونا جديدة وتعافي 201

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (142) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (201) حالة.

وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (360155) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (350993) حالة.

تراجع حالات كورونا في السعودية

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كوفيد-19 ، وأن أكثر من 95% من العينات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد بإذن الله مزيدًا من المكاسب والسيطرة على الجائحة.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم الثلاثاء 15-12-2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

لقاح كورونا دون فحوصات سابقة

وأوصى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الجميع بالحرص على أخذ لقاح كوفيد- 19 حتى لمن سبق تعافيهم من المرض.

وقال العبدالعالي: توصيتنا للجميع، الحرص على الحصول على اللقاح، ومن جملة من نوصيهم المتعافون من الفيروس، حيث لم تثبت الدراسات عدم احتمالية إصابتهم مجددًا.

وأوضح متحدث الصحة أنه بإمكان أي شخص أخذ لقاح كورونا دون إجراء فحوصات سابقة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك خطة لتوزيع اللقاح يسبقها مرحلة استطلاع حالة الشخص من خلال بعض الأسئلة التي يوجهها له الفريق الطبي قبل حصوله على اللقاح.

أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.

جرعة اللقاح

بدوره أكد نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات والتدابير عن تسجيل اللقاح الذي قدمته شركة فايزر – بيونتيك وقامت بمراجعة كافة الملفات التي أكدت أن اللقاح آمن وفعال وليس له أية أعراض جانبية مغايرة لأعراض اللقاحات الأخرى.

وحول الفئات العمرية التي سيكون متاحًا لها الحصول على اللقاح قال الهرف إنه تم تحديد الفئة العمرية التي تبدأ من 16 عامًا فما فوق كفئة مستهدفة لإجراء اللقاح.

وأشار الهرف إلى أن لقاح كورونا سيتم على جرعتين بينهما 21 يومًا، مشيرًا إلى أهمية التقيد بهذا الأمر.

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