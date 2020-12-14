تسجيل 231 حالة كورونا جديدة في الكويت

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146449.

كما أعلنت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 912 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 57 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3180 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 263 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142357 حالة.

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