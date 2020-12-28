تسرب وشيك لمليون برميل نفط من الناقلة صافر والإرياني يحذر من الكارثة

المواطن - واس

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، القيام بمسؤولياتهم والتدخل لوقف كارثة ناقلة النفط ” صافر” الوشيكة، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف المتاجرة بهذا الملف والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بمعاينة وتقييم الأضرار وتفريغ الناقلة فورا دون قيد أو شرط.

وأوضح في تصريح لوكالة ‏الأنباء اليمنية (سبأ)، أن دراسة نشرتها مجلة (frontiers) العلمية العالمية المتخصصة في عالم البحار مؤخراً تضمنت خرائط أعدت وفق أحدث برامج النمذجة والمحاكاة للمسار المتوقع لانتشار النفط حال غرق أو تسرب أو انفجار ناقلة ‎النفط صافر، أكدت أن الكارثة الناجمة عن تسرب وشيك لمليون برميل نتيجة منع مليشيا الحوثي لإجراءات صيانة وتفريغ الناقلة وهي في المراحل النهائية من التآكل، ستكون لها عواقب بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على ستة بلدان، وستطال الشعب المرجانية على امتداد سواحل البحر الأحمر حتى خليج العقبة.

‏وأشار الأرياني، إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل المراوغة والتلاعب بملف ناقلة النفط “‎صافر” واستخدامه مادة للمساومة وابتزاز والمجتمع الدولي، دون اكتراث بالتحذيرات التي تطلقها مراكز بحثية وخبراء متخصصون، والنتائج الكارثية التي سيدفع ثمنها الملايين من البشر وستستمر اضرارها البيئية لعقود قادمة.

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