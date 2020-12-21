تشكيلة النصر لمواجهة الباطن

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ النصر، تشكيلة الفريق الكروي الأول لمواجهة نادي الباطن ظهر اليوم الاثنين في الجولة الـ9 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة النصر الرئيسية

وجاء تشكيل العالمي مكونًا من: “برادلي جونز، عبدالرحمن العبيد، مايكون، عبدالله مادو، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، بيتروس، بيتي مارتينيز، سامي النجعي، أمرابط، حمدالله”.

أما التشكيل الاحتياطي فجاء مكونًا من: “وليد عبدالله، مختار علي، عبدالإله العمري، علي الحسن، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، أسامة الخلف، رائد الغامدي، علي لاجامي”.

الطاقم التحكيمي لمباراة العالمي والباطن

ويُدير الحكم سلطان الحربي مباراة الباطن والنصر ويعاونه كل من علي العلي وفهد العمري بينما عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا وأحمد الرميخاني حكم فيديو وسعد السبيعي مساعد لحكم الفيديو.

يذكر أن نادي الهلال يتصدر جدول الترتيب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة يليه الأهلي برصيد 16 نقطة ثم الشباب بالمركز الثالث برصيد 15 نقطة، ثم الاتحاد في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، والفيصلي خامسًا برصيد 13 نقطة.

ويحتل العالمي المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 4 نقاط بعد مرور 8 جولات.

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