تشكيلة النصر والأهلي لقمة الجولة الثامنة

المواطن - محمد سمعه

كشف المدربان البرتغالي روي فيتوريا والصربي فلادان ميلويفيتش عن تشكيل النصر والأهلي؛ استعدادًا لمباراتهما بقمة الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

تشكيل النصر والأهلي:

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “برادلي جونز، كيم سو، مايكون، عبدالله مادو، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، بيتي مارتينيز، بيتروس، أيمن يحيى، أمرابط، حمدالله”.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، مختار علي، سامي النجعي، علي الحسن، خالد الغنام، عبدالرحمن العبيد، أسامة الخلف، رائد الغامدي، علي لاجامي”.

أما تشكيل الأهلي فجاء مكونًا من: “محمد العويس، لوكاس ليما، عبدالباسط هندي، معتز هوساوي، ليومبير فيجسا، نوح الموسى، عبدالله حسون، إدريس فتوحي، ألكسندر ميتريتا، صامويل أوسو، سلمان المؤشر”.

أما القائمة الاحتياطية للراقي فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، علي الأسمري، حسن القيد، هاني الصبياني، عبدالرحمن غريب، عثمان الحاج، ماركو مارين، حسين المقهوي، محمد خبراني”.

موعد المباراة بين الفريقين:

وستنطلق مباراة النصر والأهلي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في تمام الثامنة إلا ربعًا من مساء اليوم السبت.

ويحتل الراقي قبل المباراة، المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد نادي النصر في المركز الـ15 “قبل الأخير” في جدول الترتيب.

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