تشكيل الحكومة في الكويت.. حمد العلي للدفاع وأحمد الناصر للخارجية

المواطن - متابعة

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، الاثنين، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية، جاء التشكيل الوزاري كما يلي:

1- الشيخ حمد جابر العلي نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للدفاع

2- أنس الصالح نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا لشؤون مجلس الوزراء

3- الشيخ ثامر العلي وزيرًا للداخلية

4- الشيخ أحمد الناصر وزيرًا للخارجية

5- الشيخ د. باسل الصباح وزيرًا للصحة

6- خليفة حمادة وزيرًا للمالية

7- عبدالرحمن المطيري وزيرًا لـ«الإعلام» و«الشباب»

8- عيسى الكندري وزيرًا لـ«الشؤون» و«الأوقاف الإسلامية»

9- عبدالله معرفي وزيرًا لـ«الإسكان» و«الخدمات»

10- نواف الياسين وزيرًا للعدل

11- د. علي المضف وزيرًا للتربية والتعليم العالي

12- فيصل المدلج وزيرًا للتجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية

13- مبارك الحريص وزيرًا لشؤون مجلس الأمة

14- رنا الفارس وزيرًا لـ«الأشغال» و«البلدية»

15- محمد الفارس وزيرًا لـ«الكهرباء» و«النفط»

يأتي ذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد، فيما أصدر الأمير مرسوماً بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر غداً الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم أمام أمير البلاد اليوم، الاثنين، في قصر بيان.

وسيعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الساعة الواحدة ظهرًا في قصر السيف وذلك قبل حضور جلسة افتتاح مجلس الأمة المقررة غدًا الثلاثاء.

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