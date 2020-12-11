تشكيل قمة الشباب ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف المدربان البرتغالي بيدرو كايشينا والبرازيلي فابيو كاريلي عن تشكيلة مباراة الشباب ضد الاتحاد، التي تُقام اليوم الجمعة بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة مباراة الشباب ضد الاتحاد:

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد، برونو هنريكي، عبدالإله المالكي، رومارينيو، عبدالعزيز البيشي، غاري رودريغيز، بريجوفيتش”.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “راكان النجار، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، حمد آل منصور، كريم الأحمدي، عبدالعزيز الجبرين، خالد السميري، هارون كمارا، عبدالرحمن العبود”.

أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “أرلا، حسان تمبكتي، محمد سالم، إيغور، عبدالله الزوري، حسين القحطاني ألفريد ندياي، إيفر بانيغا، نواف العابد، فابيو مارتينيز، ماكيتي ديوب”.

وجاءت القائمة الاحتياطية لـ الليث مكونة من: “زيد البواردي، عبدالله الشامخ، علي مجرشي، متعب الحربي، جمال باجندوح، ناصر العمران، تركي العمار، كريستيان جوانكا، عبدالله الحمدان”.

الملعب المستضيف لـ المباراة:

وتنطلق مباراة الشباب ضد الاتحاد على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض.

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