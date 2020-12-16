تشكيل مباراة القادسية ضد الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان يوسف المناعي وبيدرو كايشينيا، عن تشكيلة مباراة القادسية ضد الشباب التي ستنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

القادسية ضد الشباب

ويسير الفريقان بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يزيد من صعوبة مباراة القادسية ضد الشباب اليوم، حيث يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.

على الجانب الآخر، يُقدم القادسية مستوى لافتًا وسط الكبار، حيث إنه صعد هذا الموسم من دوري الدرجة الأولى، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية؛ ليحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد والفيصلي أصحاب المركزين الرابع والخامس.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الفريق القدساوي في مباراة القادسية ضد الشباب كالتالي؛ فيصل مسرحي، حمد اليامي، ريس وليامز، أوروس فيتاس، خليفة الدوسري، إدوسون دا كروز، كارلوس أندريا، ميهاي بورديانو، حسن العمري، حسن أبو شرار وستانلي أوهاوتشي.

ودفع كايشينيا بالقوة الضاربة، وجاء تشكيل الشباب كالتالي؛ أرلا، حسان تمبكتي، خالد الدبيش، متعب الحربي، فواز الصقور، إيفر بانيغا، ألفريد ندياي، علي مجرشي، فابيو مارتينيز، كريستيان جوانكا وماكيتي ديوب.

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