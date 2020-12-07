تصادم بين سفينتي بضائع في ميناء الملك عبدالعزيز ولا خسائر جراء الحادث

المواطن - الدمام

أعلنت الهيئة العامة للمواني أنه في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم أمس الأحد 6 ديسمبر 2020، وقع حادث تصادم بين سفينتي بضائع عامة تحمل الأولى علم السعودية وهي تابعة لشركة البحري والأخرى تحمل علم دولة تنزانيا، وذلك في مدخل القناة المائية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأكدت الهيئة عدم تسجيل خسائر أو إصابات في الأرواح ولله الحمد، كما لم تتأثر العمليات التشغيلية بالميناء.

وأشارت الهيئة في هذا الصدد إلى أنه فور وقوع الحادثة فإنها باشرت إجراءاتها المعتمدة في مثل هذه الحالات، كما بدأت لجنة التحقيق عملها.

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