تطبيق تأميناتي يتيح طباعة شهادة إلكترونية بالمستحقات الشهرية

المواطن - الرياض

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يمكن طباعة شهادة إلكترونية بالمستحقات الشهرية عن طريق تطبيق تأميناتي.

ويمكن تحميل تطبيق تأميناتي على هواتف آبل من خلال الرابط هنا وبالنسبة إلى الأندرويد من هنا.

ويتيح التطبيق طباعة شهادة التزام تحويل مستحقات، وشهادة مفصلة بمقدار المعاش، بالإضافة إلى شهادة بمقدار إجمالي المعاش (عربي – إنجليزي).

في سياق آخر، دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام ببرنامج حماية الأجور بواجهته الجديدة والمطورة عبر منصة مدد الرقمية.

وأضافت مؤسسة التأمينات أنه يمكن معرفة المزيد حول النظام والتواصل مع خدمة العملاء: هنا.

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