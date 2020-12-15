تطورات جديدة تمنع النصر من إقالة روي فيتوريا

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحافية عن تفاصيل جديدة تخص عدم قدرة إدارة نادي النصر على إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا بالفترة الحالية.

وكان جمهور العالمي، طالب في أكثر من مناسبة بإقالة فيتوريا؛ بسبب النتائج السيئة التي يُقدمها الفريق بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعرض أصفر العاصمة لـ 6 هزائم بعد مرور 8 جولات من الدوري.

ووفقًا لـ الزميلة “الاقتصادية” فإن الشرط الجزائي يمنع إدارة أصفر العاصمة من إقالة فيتوريا وإلغاء العقد من طرف واحد، حيث يتطلب هذا الأمر توفير قيمة نصف عقد المدرب البرتغالي تقريبًا.

نص عقد فيتوريا مع إدارة النصر:

وينص عقد فيتوريا مع إدارة النادي على أن من يفسخ العقد من طرف واحد بين الطرفين، يدفع للطرف الآخر 50% من نصف العقد المتبقي.

نجم أتالانتا يُلمح باقترابه من العالمي:

وفي وقت سابق، ألمح اللاعب الأرجنتيني بابو جوميز صانع ألعاب نادي أتالانتا الإيطالي إلى اقترابه من الانضمام لنادي النصر، وذلك بعد أن تحدث مع جماهير النادي الإيطالي عبر حسابه في ”الإنستجرام”.

ووجه جوميز رسالة لـ جماهير أتالانتا عبر خاصية Story في الإنستجرام قائلًا: “عشاق أتالانتا أكتب لكم لأنني أردت الدفاع عن نفسي، وعندما أذهب سوف تنكشف كل الحقائق”.

وتابع جوميز: “هذه هي الطريقة الوحيدة التي أردت بها التعبير عما بداخلي”.

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