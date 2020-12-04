تطور جديد بشأن مستقبل راموس

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير إعلامي، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل الإسباني الدولي سيرجيو راموس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الموسم الرياضي الجديد.

راموس قد يرحل عن الريال

وينتهي عقد راموس صاحب الـ34 عامًا مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن، الأمر الذي أثار التكهنات حول احتمالية رحيله.

وأشارت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، إلى أن راموس يفكر في الانسحاب من ريال مدريد، والتوجه إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحة أنه يمتلك العديد من العروض حاليًا في إيطاليا وإنجلترا.

وفي السياق ذاته، لفتت “أوندا سيرو” إلى أن مانشستر يونايتد مستعد لخطف صفقة النجم الإسباني، خاصة أن مدربه أولي جونار سولسكاير، يحتاج لمدافع بجودة عالية ولقائد متمرس في فريقه.

وكانت تقارير صحافية سابقة، قد أكدت أن نادي يوفنتوس يحاول تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع راموس، لكي يزامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددًا.

ريال مدريد هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من تذبذب المستوى هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل مرتين والخسارة في 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثالث في مجموعته بمنافسات دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع شاختار دونيتسك، وبفارق نقطة عن بوروسيا مونسنجلادباج المتصدر.

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