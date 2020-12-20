تطور جديد .. 4 ملايين قد تمنع سلمان الفرج من البقاء بـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

لا يزال الجمهور الهلالي ينتظر آخر التطورات حول تجديد عقد سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول، الذي تأخر خلال الفترة الأخيرة؛ ما أثار القلق لديهم.

وكان اسم نادي النصر ارتبط بقوة للتعاقد مع الفرج، في حال لم يتوصل لاتفاق بتجديد العقد مع نادي الهلال.

وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية فإن النصر عرض على الفرج عقدااً لمدة 3 سنوات مع تقاضي 12 مليون ريال في الموسم الواحد، بينما قدم الهلال عرض للفرج بالتجديد والحصول على 8 ملايين ريال بالموسم الواحد.

سلمان الفرج يسعى لوصول الراتب لـ 10 ملايين بالموسم

وأكد الإعلامي الرياضي أسامة النعيمي أن 4 ملايين ريال قد تمنع الفرج من البقاء مع الهلال، مضيفًا أن قائد الفريق يتفاوض حاليًا مع إدارة أزرق العاصمة للحصول على 10 ملايين ريال بالموسم في عقد مدته 3 مواسم.

وكانت إدارة الهلال اتفقت مع الفرج على التجديد لمدة 4 سنوات بدلًا من 3 لكن الخلاف بين الطرفين لا يزال قائمًا بسبب عدم التوصل لاتفاق مادي يحصل عليه اللاعب في العقد الجديد وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

وسبق لـ سلمان الفرج أن ألمح لجماهير الهلال عبر حسابه في موقع ” الإنستجرام” أنه قريب من تجديد عقده مع الأزرق، بعدما تم التجديد للاعب عبدالله عطيف. الهلال يُودع بطولة كأس الملك يذكر أن الهلال كان ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الخميس الماضي بعد أن خسر من نادي الفتح بنتيجة 2-0 وذلك خلال لقاء الفريقين في دور ثمن النهائي.

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