تطور مفاجئ يُهدد برحيل عمر السومة عن الأهلي

المواطن - محمد سمعه

لا يزال جمهور الأهلي، ينتظر سماع خبر أن إدارة الراقي نجحت في تجديد عقد النجم السوري عمر السومة الذي يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل.

وبحسب تقارير صحفية التي ذكرت أنه يُوجد تطور مفاجئ قد يؤدي لرحيل السومة عن الأهلي، بسبب ما أسماه بعدم وجود جدية وتحرك من قبل إدارة الراقي لتجديد العقد معه.

وسيتواجد وكيل السومة في مقر الأهلي، الأسبوع المقبل وذلك لمواصلة المفاوضات من أجل تجديد عقد موكله مع الراقي بحسب الزميلة “الرياضية”.

سبب وصف عمر السومة للمفاوضات بأنها ” غير جدية”

وما جعل السومة يعتقد أن مفاوضات الأهلي معه غير جدية، هي رغبة إدارة الراقي في تأمين المبلغ المنوط به تقديمه في عرض رسمي للمهاجم السوري، ثم مناقشة التجديد مع وكيل أعماله.

وفي وقت سابق، كانت إدارة الأهلي اجتمعت مع وكيل أعمال عمر السومة قبل أسابيع من الآن للتجديد ولكن لم يحدث اتفاق بين الطرفين.

فريق عاصمي يُراقب موقف السومة

ويُفكر ناد غربي وآخر عاصمي في المملكة بالتعاقد مع السومة في حال تم إعلان رحيله وبشكل رسمي عن الأهلي.

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