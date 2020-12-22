تعادل الأهلي والفتح بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي والفتح:

وبدأت مباراة الأهلي والفتح المقامة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، وضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف مبكر، ولكن لم تنجح محاولاتهم.

وطالب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 27، بعد ارتطام الكرة بلاعب الراقي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

دوري محمد بن سلمان:

ومن المتوقع أن يبدأ الشوط الثاني من مباراة الأهلي والفتح بشكل ضاغط، حيث يطمح الراقي في تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط لتعزيز موقعه في المركز الثاني والابتعاد عن أقرب منافسيه، فيما يسعى النموذجي لتحقيق الفوز بعد تراجع نتائجه مؤخرًا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز الـ13 برصيد 10 نقاط.

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