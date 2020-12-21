تعادل الاتحاد والرائد بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد والرائد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الاتحاد والرائد:

وبدأت مباراة الاتحاد والرائد المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، في ظل تقديم الدفاع لأداء مميز.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثالث، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

ضغط قوي في الشوط الثاني:

ومن المتوقع أن يبدأ الشوط الثاني بشكل ضاغط من الفريقين، خاصة الاتحاد الذي يرغب في خطف الثلاث نقاط والتقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واستغلال تعثر الشباب اليوم، فيما يطمح الرائد في تحقيق نتيجة إيجابية.

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