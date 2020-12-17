تعادل الهلال والفتح سلبيًا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال والفتح ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل بدون أهداف.

الهلال والفتح

وبدأت مباراة الهلال والفتح المقامة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض بشكل سريع، وسط ضغط قوي من الفريقين، أملًا في تسجيل هدف مبكر.

وكاد لوسيانو فييتو أن يفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 14، إلا أنه أهدر فرصة سهلة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، واستمرت محاولات الهلال لتسجيل هدف، ولكنه لم ينجح لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ضغط مع بداية الشوط الثاني

ومن المتوقع أن يبدأ الفريقان الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تسجيل هدف وتسهيل مهمته في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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