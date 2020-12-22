تعادل ضمك وأبها بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك وأبها ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

د9’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@abhaFC⁩ يفتتح التسجيل عن طريق كريم عواضي .#ضمك_أبها pic.twitter.com/z0UQTnNusf — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 22, 2020

ضمك وأبها

وبدأت مباراة ضمك وأبها المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق فقط.

وحصل أبها على ركلة ركنية، ونجح من خلالها كريم عواضي في تسجيل الهدف الأول من كرة رأسية مميزة، واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك مجددًا، قبل أن يتمكن ضمك من إحراز التعادل في الدقيقة 37.

د37’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@DAMAC_CLUB⁩ يسجل هدف التعادل عن طريق سيرجيو فيتور .#ضمك_أبها pic.twitter.com/hUFGmKJkVH — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 22, 2020

ونفذ سيرجيو فيتور كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء بشكل مميز، ليهز شباك الفريق الضيف بهدف رائع، ولم ينجح أي فريق في تسجيل هدف جديد، لينتهي الشوط الأول من مباراة ضمك وأبها بنتيجة 1/1.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، في حين يملك أبها 11 نقطة، ويتواجد في المركز التاسع.

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