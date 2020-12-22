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تعادل ضمك وأبها بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان
ضمن مواجهات الجولة التاسعة

تعادل ضمك وأبها بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان

2020/12/22
الساعة 4:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تعادل ضمك وأبها بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان عواضي يحتفل بهدفه
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 ضمك وأبها
1.1 دوري محمد بن سلمان

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك وأبها ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ضمك وأبها

وبدأت مباراة ضمك وأبها المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق فقط.

وحصل أبها على ركلة ركنية، ونجح من خلالها كريم عواضي في تسجيل الهدف الأول من كرة رأسية مميزة، واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك مجددًا، قبل أن يتمكن ضمك من إحراز التعادل في الدقيقة 37.

ونفذ سيرجيو فيتور كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء بشكل مميز، ليهز شباك الفريق الضيف بهدف رائع، ولم ينجح أي فريق في تسجيل هدف جديد، لينتهي الشوط الأول من مباراة ضمك وأبها بنتيجة 1/1.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، في حين يملك أبها 11 نقطة، ويتواجد في المركز التاسع.


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