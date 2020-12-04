تعبير عن وسائل التواصل الاجتماعي

يتم طلب كثيرًا من بعض الطلاب كتابة بحث أو عمل موضوع تعبير عن وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يكون في إطار تسليط الضوء عليها وتوضيح أهميتها في دور الاسرة والمجتمع العربي.

نبذة عن وسائل التواصل الاجتماعي

تكون مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسائل لتلاقي الأفكار بين الأصدقاء من جميع أنحاء العالم، حيث انتشر استعمال شبكة الإنترنت في الآونة الأخيرة في دول الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم، ولا نستطيع أن ننكر الحقيقة بأن شبكة الانترنت صارت أمر أساسي في الحياة العصرية ولا يتمكن أحد من الاستغناء عن تلك التقنية الحديثة.

تعبير عن وسائل التواصل الاجتماعي هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال التقني الحديث الذي يتحدث عن تطور التكنولوجيا والحد الذي وصل إليه العالم العربي من التطور التكنولوجي، كل هذا وأكثر تجدوه من خلال موقع المواطن الذي يعتبر نافذة كافة دول الوطن العربي على العالم الخارجي.

ما هي وسائل التواصل الاجتماعي

موقع فيس بوك وهو يمتلك قرابة المليون ونصف من سكان العالم وهذا يكون بشكل شهري، يتمكنوا المشتركين من متابعة أخبار الأصدقاء ومشاركة الصور من خلاله.

تويتر وهو يكون من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي الناجحة، ويتمكن الأعضاء المشتركين في هذا الموقع من تبادل الرسائل ونشر بعض المعلومات ولحد بحد أقصى مئة وأربعون حرف.

سناب شات وهو تطبيق يقدم بشكل مجاني ويعرض الكثير من الفلاتر على الصور وتعمل على قضاء وقت الفراغ في جو من المتعة، كما يتمكن مشترك السناب من عرض قصة صورة أو فيديو.

المدونات وهو يكون واحد من وسائل التواصل وهي تكون منصة تستخدم لإدارة الحوارات والمناقشات التي تدور حول موضوع محدد.

يوتيوب وهو يكون من المواقع التي يتمكن المشترك من رفع مقاطع الفيديو من خلاله، ولكن رفع الفيديو يكون تحت شروط حاسمة ومتطلبات يجب على المستخدم أن يخضع لها.

موقع انستقرام وهو من المواقع المجانية التي تسمح بتبادل ونشر الصور الخاصة، كما يتمكن الملايين من متابعة أي شخص دون وجود طلب صداقة بينهم ويمكن نشر مقاطع الفيديو.

جوجل بلس الذي يقدم للجميع خدمة متابعة الأصدقاء أو متابعة العلامات التجارية التي تفضلها.

ما هي أهمية وسائل التواصل الاجتماعي

من خلال عمل موضوع تعبير عن وسائل التواصل الاجتماعي نكتشف الكثير من المميزات ومن أهمها التالي:

انتشار الأخبار بسرعة كبيرة

من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الخبر سريع الانتشار في جميع دول العالم وهذا يكون في غضون بضع لحظات قليلة، فلا داعي للانتظار حتى يتم الحصول على نشرة الأخبار أو انتظار جريدة أو صحيفة إخبارية، الآن أصبح من السهل الحصول على الخبر أولاً بأول.

إمكانية التواصل مع الآخرين

التواصل مع الآخرين يكون من أهم مميزات وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلاله أصبح العالم مثل القرية الصغيرة، وهذا الأمر يكون من أهم مميزات التواصل حيث أنه يقدم الجودة والسرعة والكفاءة في وقت واحد، كما أن الوصول إلى أصدقاء في جميع أنحاء العالم صار من السهل عما قبل.

وسيلة للحصول على المتعة

تكون وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب في الحصول على المتعة والترفيه، فيكون قضاء وقت ممتع على تلك الوسائل من الأمور المتاحة، كما يمكن استغلال وقت الفراغ في المنزل أو في العمل ويمكن من مشاركة الأخبار والصور مع جميع الأصدقاء في كافة دول العالم.

الاستثمار والربح الزائد

تكون مواقع التواصل الاجتماعي من أهم أسباب نجاح العديد من الشركات الصغيرة، حيث يتم نشر وعرض المنتجات عبر تلك المواقع بشكل مجاني ويتم استغلال أن عدد كبير من سكان العالم يستخدم هذه المواقع بكثرة يتم تسويق المنتج إلى جميع دول العالم دون عناء وبذل مجهود.

يكون من السهل عمل عروض ترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لبعض المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة المعلنة، كما أن تتمكن تلك الشركات من تقديم الهدايا عبرها للعملاء في كل مكان وهذا يزيد من معدل الانتشار ويرفع من مستويات الربح للشركة المعلنة.

عدم وجود حدود جغرافية

إذا كنت تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي اعلم أن العالم أصبح مثل القرية الصغيرة وتتمكن من زيارة أي مكان ترغب في الذهاب إليه في أي وقت دون دفع الكثير من الرسوم وعمل الإجراءات الروتينية التي تهدر الكثير من الوقت، فإن شبكة الانترنت عملت على فتح العالم ومنع الحدود الجغرافية التي كانت في الماضي عائق كبير.

ما هي ضوابط التواصل الاجتماعي

يجب على الإنسان أن يستخدم التقنيات الحديثة مع وضع بعض الضوابط التي تقدم لنا في النهاية تواصل اجتماعي ناجح بدون ضرر.

من الضروري أن لا يتتبع الإنسان عورات الناس من خلال تلك المواقع.

كما يجب على مستخدمي شبكة الانترنت أن يتعاملون في حدود الاحترام وعدم استعمال الألفاظ النابية التي تخدش حياء الغير.

يجب أن يراعي الإنسان الله في كل التصرفات التي يفعلها وتطبيق هذا المبدأ على استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يجب الابتعاد عن المواقع التي تقدم محتوى إباحي فهو يكون ذو تأثير سلبي على الفرد وأيضًا المجتمع.

من الأمور الهامة عند استعمال تلك الوسائل هي احترام حقوق الغير.

من الضروري أن يتم تحري المصداقية في الأخبار التي يقوم مستخدم تلك المواقع بنشرها، كما يجب أن يتحلى الشخص بالأمانة والصدق في طلب البيانات.

من الضروري أن يقوم مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بالابتعاد عن التزمت واحترام جميع الآراء بصدر رحب.

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