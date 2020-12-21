تعثر الشباب والاتحاد وانتفاضة النصر في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انطلقت الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ4 مباريات اليوم، شهدت انتفاضة النصر وتحقيقه لفوزه الثاني هذا الموسم، ليهدئ من غضب الجماهير بعد تراجع نتائجه.

النصر يستعيد توازنه:

ولعب النصر ضد الباطن اليوم على ملعب نادي الباطن في افتتاح الجولة التاسعة، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف في الدقائق الأخيرة، حيث سجل خالد الغنام ونور الدين أمرابط ثنائية في الدقيقتين 86 و90، وأحرز فابيو أبرز هدف السماوي في الدقيقة 95.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 11 في المركز الثامن.

الهلال يتجاوز القادسية بثلاثية:

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نظيره القادسية على ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وانتهت بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 22 نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز السابع.

الشباب يواصل التعثر:

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نتائجه المخيبة، وخسر برباعية دون رد ضد نظيره التعاون في المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وأحرز الأهداف؛ إياغو سانتوس، ساندرو مانويل، لياندر تاوامبا ومالك عبدالمنعم.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى 14 نقطة ليحتل المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الثالث.

الاتحاد يتعثر بتعادل سلبي:

وأُقيمت مباراة الاتحاد والرائد على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ولم ينجح الفريقان في هز الشباك طوال الشوطين، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي، ويفشل العميد في استغلال تعثر الشباب والتقدم في الترتيب.

وارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الرائد إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

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