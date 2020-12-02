تعقيم ملعب خالد بن سلطان قبل مباراة الاتحاد والشباب

المواطن - مروة نبيل

يستعد ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض، لاستضافة مباراة الاتحاد والشباب المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء.

ملعب خالد بن سلطان

ونشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا تؤكد جاهزية ملعب الأمير خالد بن سلطان، وظهرت أرضية الاستاد بشكل مميز قبل مباراة الاتحاد والشباب اليوم.

كما نشر حساب الاتحاد العربي لكرة القدم صورًا من أعمال التعقيم والاحترازات الصحية التي نفذتها اللجنة الطبية، قبل قليل، في ملعب الأمير خالد بن سلطان، في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

مباراة الاتحاد والشباب

وتُقام مباراة الاتحاد والشباب عند الساعة 7:45 مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، على أن تُقام مباراة الإياب، يوم 4 يناير.

وتُعد مباراة اليوم، هي الثالثة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات البطولات العربية، وفشل العميد في تحقيق الفوز في المواجهتين السابقتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه الفائز مباراة الاتحاد والشباب اليوم الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي المصري ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020.

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