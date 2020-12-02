تعليقات نارية من حامد البلوي بعد التعادل ويحسم مصير مدرب الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

وجه حامد البلوي، المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، تصريحات نارية، وذلك عقب تعادل فريقه مع نادي الشباب بنتيجة 2/ 2، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل أبرز تصريحات حامد البلوي حيث قال: “لاعبو العميد لم يعلموا بمشاكل النادي مع الاتحاد العربي حول البروتوكول الصحي واختيار الملعب وغرفة خلع الملابس، نائب رئيس اللجنة الطبية قال بأن الغرفة تتسع لـ 22 لاعبًا ونحن لم ندخل بهذا العدد لأنها غير مناسبة”.

وأضاف البلوي: “كنت أتوقع أن يكون هناك حكم أعلى فنيًّا من أداء الحكم أحمد الكاف، لقد تعرضنا لظلم تحكيمي بسببه، خاصة عندما احتسب ركلة جزاء لفريق الشباب وهي ركلة جزاء غير صحيحة، ولم يعد إلى تقنية الفيديو عندما سجل الشباب الهدف الثاني”.

وتابع البلوي: “كاريلي مستمر في الاتحاد، مجلس الإدارة يثق ثقة كبيرة في الجهاز الفني وفي عمله”.

أحداث مباراة الشباب والاتحاد:

وكانت مباراة الشباب ضد العميد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وكان الشوط الأول بين الفريقين شهد تقدم العميد بالهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب غاري رودريغيز.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتفوق الاتحاد بهدف. وفي الشوط الثاني، عاد اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا وسجل هدف التعادل لـ الشباب بالدقيقة الـ50 بعد تمريرة جيدة من اللاعب عبدالله الحمدان. وواصل الليث ضغطه بكل قوة ليتمكن من إحراز الهدف الثاني عبر المدافع التشيلي إيغور في الدقيقة الـ79. لكن تقدم الشباب لم يدم طويلًا، لينجح الاتحاد في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب غاري رودريغيز بالدقيقة الـ83. موعد مباراة العودة بين الفريقين: وانتهت مباراة الشباب ضد العميد بالتعادل 2/ 2 ليتأجل معرفة هوية الصاعد للدور النهائي بالبطولة العربية بعد مباراة الإياب في جدة يوم 4 يناير المقبل. وكانت مباراة الشباب ضد العميد، أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

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