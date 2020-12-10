تعليق الأسطورة جيرارد بعد تحطيم صلاح لـ رقمه التهديفي

المواطن - محمد سمعه

حرص الأسطورة ستيفن جيرارد، نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، على التعليق على تحطيم المصري محمد صلاح نجم ليفربول لرقمه التهديفي مع الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان جيرارد سجل 21 هدفًا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليأتي محمد صلاح ويُحرز 22 هدفًا محطمًا رقم جيرارد بعد هدفه أمس الأربعاء في شباك نادي ميتييلاند الدنماركي.

رسالة الأسطورة جيرارد لـ صلاح:

ونشر صلاح صورة عبر حسابه الرسمي في “الإنستجرام” لرقمه الجديد مع ليفربول، بينما علق جيرارد قائلًا: “أنا أحب هذا كثيرًا مو”.

أحداث مباراة ليفربول وميتييلاند:

وفي وقت سابق، أنهى نادي ليفربول الإنجليزي مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بالتعادل الإيجابي مع فريق ميتييلاند الدنماركي؛ بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة السادسة بمرحلة دور المجموعات.

وكانت الأسبقية لصالح فريق الريدز الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر نجمه المصري محمد صلاح بالثانية الـ56 من عمر المباراة.

وحاول فريق ميتييلاند، بعد ذلك البحث عن إحراز هدف التعادل في شباك الريدز ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ميتييلاند من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ألكسندر سكولز بالدقيقة الثانية والستين من ركلة جزاء. وسجل اللاعب الياباني مينامينو هدفًا ثانيًا لـ الريدز بالدقيقة الـ91 ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد. يذكر أن الريدز وأتالانتا الإيطالي تأهلا سويًّا عن المجموعة الرابعة لدور الـ16. وكان صلاح سجل 22 هدفًا لـ الريدز في دوري أبطال أوروبا، ليكون الهداف التاريخي للفريق الإنجليزي في البطولة الأوروبية متفوقًا على الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد لاعب الريدز السابق الذي سجل 21 هدفًا للريدز في 73 مباراة خاضها بـ دوري أبطال أوروبا.

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