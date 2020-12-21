تعليق الدويش المثير بعد تعيين الحنفوش حكمًا لـ مباراة الهلال والقادسية

المواطن - محمد سمعه

أطلق الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش تعليقًا مثيرًا على اختيار الحكم شكري الحنفوش لإدارة مباراة الهلال والقادسية التي تُقام مساء اليوم الاثنين بالجولة الـ9 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد الدويش عبر حسابه في “تويتر” اليوم قائلًا: “لا أجد أي مبرر لشحن الحكم شكري الحنفوش ضد الهلال على خلفية ما فعله ضد النصر في لقاء الشباب، كل ما هو مطلوب منه أو من أي حكم مع الهلال أو غيره، تحري العدالة فقط، يا حكام العالم، دعوا كل فريق يخسر بأخطائه وليس بأخطائكم يفوز بفعله وليس فعلكم”.

الطاقم التحكيمي لـ مباراة الهلال والقادسية

وسيدير شكري الحنفوش مباراة الهلال والقادسية ويعاونه كل من بدر الشمراني وسعد الشبرمي وحسين أبو شاهين حكمًا رابعًا بينما رائد الزهراني حكم فيديو ومحمد الحنفوش مساعد لحكم الفيديو.

مباراة النصر والشباب شهدت أزمة بسبب أخطاء الحنفوش

يذكر أن الحكم شكري الحنفوش كان تسبب بأزمة في مباراة النصر والشباب التي أُقيمت بالجولة الـ3 من دوري المحترفين في الأول من نوفمبر الماضي بسبب أخطائه في المباراة التي خسرها النصر بنتيجة هدفين لهدف.

ويسعى الهلال إلى الفوز على القادسية، من أجل الانفراد بالصدارة وذلك بعد خسارته يوم الأحد الماضي من فريق الوحدة بنتيجة هدفين لهدف.

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